اشتباكات دامية بين عناصر من النظام السوري وي ب ك الإرهابي

اندلعت اشتباكات بين عناصر من النظام السوري وتنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا، سقط خلالها قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن "الاشتباكات بدأت مساء الثلاثاء، وامتدت حتى ما بعد منتصف الليل، بعد إطلاق عناصر ما يسمى الدفاع الوطني (تابع للنظام السوري) النار على دورية لعناصر التنظيم تطورت إلى اشتباكات عنيفة".

وأوضحت أن "عناصر التنظيم حاولوا خلال الاشتباكات الدخول إلى المربع الأمني التابع للنظام فردت قوات النظام بإطلاق قذائف دبابات ومدفعية على مواقع التنظيم في المدينة".

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، دون ذكر عدد محدد للخسائر البشرية.

وأشارت إلى أن "الاشتباكات توقفت بعد تدخل الضباط الروس المتمركزين في مطار المدينة، لكن حالة التوتر ما تزال مستمرة بين الجانبين".

وشهدت مدينتي القامشلي والحسكة (مركز محافظة الحسكة) خلال الأشهر الماضية عدة اشتباكات بين قوات نظام بشار الأسد وعناصر "ي ب ك" سقط فيها قتلى من الجانبين، وكانت تلك الاشتباكات تتوقف بتدخل الجانب الروسي.

ويسيطر تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي على معظم محافظة الحسكة وريفها، فيما يقتصر تواجد قوات النظام على مربعين أمنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي ومطار الأخيرة، وبعض النقاط العسكرية والأحياء.