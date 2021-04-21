انفجار في مصنع للأسلحة في وسط إسرائيل

قالت "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، إن انفجاراً ضخماً وقع في مصنع دفاعي حساس أثناء إجراء اختبار في وسط إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن الانفجار "وقع الثلاثاء، خلال تجربة روتينية في مصنع تومر للأسلحة المتطورة الذي يضم أنواعًا مختلفة من الصواريخ".

وأضافت: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسبب الانفجار".

ويقع المصنع، وفق الصحيفة، في مدينة الرملة وسط إسرائيل بالقرب من مناطق سكنية "وثق سكانها المدنيون سحابة دخان نتجت عن الانفجار".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "كبار مسؤولي الدفاع يقومون بالتحقيق في الخطأ الذي حدث، وما إذا كان قد تم الالتزام بالإرشادات" دون تفاصيل أخرى.