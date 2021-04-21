مصر تشكل لجنة لوضع ترتيبات عودة عمالتها إلى ليبيا

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تشكيل لجنة لوضع ترتيبات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وقال بيان للحكومة، إن رئيسها مصطفى مدبولي "أطلع مجلس الوزراء، في اجتماع عقد اليوم على نتائج زيارته إلى ليبيا، الثلاثاء، ومحادثاته مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة".

ونقل البيان عن مدبولي قوله، إن الجانب الليبي "طلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، إضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك".

وأشار مدبولي، إلى أن الجانبين وقعا 11 وثيقة تعاون في عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، والقوى العاملة، والاستثمار في الكهرباء.

واتفق الجانبان أيضا، على موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، دون تقديم تاريخ محدد.

وبحسب البيان، فإن من أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء لليبيا "اتفاق على توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية".

وتدعم مصر التي تعد حدودها الغربية متاخمة لليبيا، الحكومة الليبية الحالية، بحسب أكثر من بيان صادر عن الرئاسة والخارجية المصريتين.

وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكن الفرقاء الليبيين من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي.