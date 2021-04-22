الرئيس الجزائري يمدد آجال الترشح للانتخابات النيابية

مدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، آجال إيداع طلبات الترشح للانتخابات النيابية خمسة أيام.

وحسب بيان للرئاسة، وقع الرئيس تبون أمرا يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيحات للانتخابات التشريعية لمدة 5 أيام، وذلك استجابة لطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف: "بذلك يصبح آخر أجل لإيداع ملفات الترشيحات يوم 27 أبريل/نيسان 2021 عوضا عن 22 منه".

وكان منتظرا أن تنتهي منتصف ليلة الخميس الجمعة آجال ايداع طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقررة في 12 يونيو/حزيران القادم بعد أن بدأت العملية يوم 12 مارس/آذار الماضي؛ حيث يحددها قانون الانتخاب بـ40 يوما.

ولم توضح الرئاسة أو السلطة العليا للانتخابات سبب هذا التمديد، لكن وسائل إعلام محلية نقلت سابقا شكاوى لمترشحين، وخاصة في قوائم المستقلين، أن الوقت لم يكن كافيا لاستيفاء متطلبات إيداع ملفاتهم ضمن الآجال القانونية المحددة.