قصف إسرائيلي على دمشق بعد أنباء عن سقوط صاروخ قرب مفاعل ديمونا

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا أطلق من الأراضي السورية على جنوب إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الخميس، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار بالقرب من مفاعل ديمونة النووي. ردا على ذلك، قالت إسرائيل إنها قصفت قاذفة الصواريخ التي أطلقته وأنظمة دفاع جوي في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نشر نظام الدفاع الصاروخي لكنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كان الصاروخ القادم قد تم اعتراضه أم لا، رغم أنه قال إنه لم تحدث أضرار.

وانطلقت صفارات الإنذار في أبو كرينات، وهي قرية على بعد بضعة كيلومترات من ديمونا، بلدة النقب الصحراوية حيث يقع المفاعل النووي الإسرائيلي. ربما كانت الانفجارات التي سمعت في جميع أنحاء إسرائيل هي أصوات أنظمة الدفاع الجوي.

ووصف الجيش الإسرائيلي في البداية السلاح المطلق بأنه صاروخ أرض جو، الذي يستخدم عادة للدفاع الجوي ضد الطائرات الحربية أو الصواريخ الأخرى. قد يشير ذلك إلى أن الصاروخ السوري استهدف طائرات حربية إسرائيلية لكنه أخطأ وانطلق بشكل خاطئ. مع ذلك، فإن ديمونا تقع على بعد 300 كيلومتر جنوب دمشق، وهو مدى بعيد لصاروخ أرض جو.

فيما قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن أربعة جنود أصيبوا في غارة إسرائيلية قرب دمشق تسببت أيضا في بعض الأضرار. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل سوى الادعاء بأن دفاعها الجوي اعترض "معظم صواريخ العدو" التي قالت إنها أطلقت من مرتفعات الجولان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة الصاروخية أو تعليق من إيران. لكن صحيفة "كيهان" الإيرانية المتشددة نشرت يوم السبت مقال رأي للمحلل الإيراني سعد الله زارعي يشير إلى استهداف منشأة ديمونا الإسرائيلية بعد الهجوم على نطنز. واستشهد الزرعي في تصريحاته بفكرة "العين بالعين".

وكتب في المقال يقول إنه يجب اتخاذ إجراءات "ضد المنشأة النووية في ديمونا... هذا لأنه لا يوجد عمل آخر على نفس مستوى حادثة نطنز".

ويعتقد على نطاق واسع أن مفاعل ديمونا هو حجر الزاوية في برنامج أسلحة نووية غير معلن. لا تؤكد إسرائيل ولا تنفي امتلاك ترسانة نووية.