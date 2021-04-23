إسرائيل تعتزم إبلاغ واشنطن رفضها الاتفاق "المتبلور" مع إيران في فيينا

قرّرت الحكومة الإسرائيلية إبلاغ واشنطن معارضتها الاتفاق الدولي المتبلور في فيينا مع إيران.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة "أصدر المستوى السياسي، في ختام جلسته مساء أمس، تعليماته إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين سيتوجهون إلى واشنطن الأسبوع المقبل، الإعراب عن الرفض للاتفاق المتبلور مع إيران وعدم البحث فيه".

وأضافت إن إسرائيل تبرر موقفها هذا بأن "الحديث يدور عن العودة إلى اتفاق فيينا، الذي يشكّل خطرا على إسرائيل والمنطقة".

وقالت نقلاً عن مصدر سياسي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد خلال الجلسة، أن "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي، وليست ملتزمة به، وإنما ملتزمة في مصالحها الأمنية وستعمل بمقتضاها فقط، وتحافظ على حرية عملها".

وسيتوجّه الأحد الى واشنطن، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس جهاز المخابرات "الموساد" يوسي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وسيعقد المسؤولون الإسرائيليون، كل على حدة، محادثات مع نظرائهم الأمريكيين.

وفي هذا الصدد، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة جلعاد أردان، إن "اسرائيل لا تعمل ضد الاتفاق المحتمل بين إيران والدول العظمى، وبالتوازي لن تلتزم به وستستمر في الدفاع عن أمن مواطنيها".

وقال أردان في حديث لهيئة البث الإسرائيلية، الجمعة "إن الإدارة الأمريكية تحترم المبدأ القاضي بحق إسرائيل في الحفاظ على أمنها، إلا أن الهدف هو التوصل إلى أوسع تنسيق بين الدولتين في هذا الموضوع".

وقبل أسبوع، انطلقت محادثات في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.

وتهدف المفاوضات لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملصها من القيود التي فرضت عليها بموجبه، إذ زادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، متجاوزة نسبة 3.67 بالمئة المسموح بها.

والأربعاء، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة بايدن "منفتحة لتخفيف بعض العقوبات ضد العناصر الحاسمة في الاقتصاد الإيراني"، في محاولة لدفع المحادثات في فيينا، وتضييق الخلافات في المحادثات النووية الجارية.