نتنياهو يعطي تعليماته بالاستعداد لأي سيناريو في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه أعطى تعليماته "للاستعداد لأي سيناريو" فيما يخص المواجهة في قطاع غزة.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن نتنياهو قوله: "في نهاية مناقشة تقييم الوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين، أكملت الآن تقييم الوضع الأمني مع وزير الجيش، ورئيس جهاز الأمن العام ومفوض الشرطة".

وأضاف: "فيما يخص المواجهة مع قطاع غزة؛ أعطيت تعليماتي للاستعداد لأي سيناريو".

وصباح السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 36 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من غزة الليلة الماضية، تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

في المقابل، شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر السبت، غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" بقطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من الطرفين.

وبشأن الأحداث في مدينة القدس، قال نتنياهو: "استمعنا إلى استعراض الوضع في القدس من مفوض الشرطة، نريد أولاً للجميع ضمان القانون والنظام".

ومنذ مساء الخميس، تشهد مدينة القدس مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 فلسطيني.

وتأتي اعتداءات المستوطنين، استجابة لدعوات يمينية إسرائيلية انتقامية من الفلسطينيين في القدس، ردا على ما وصفوه بـ"هجمات شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين بالمدينة".