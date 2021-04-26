اتفاق على رفع "القوة القاهرة" عن ميناء الحريقة النفطي في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عزمها الإعلان عن رفع حالة "القوة القاهرة" عن ميناء الحريقة الواقع في شمال شرق ليبيا.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة الاثنين عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارتها مع رؤساء شركات "الخليج" و"سرت" و"راس لانوف"، في مدينة بنغازي (شرق)، لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

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وقالت المؤسسة، في بيانها، إنه تم الاتفاق في الاجتماع على أن "تقوم المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل فوري بإعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة، وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فالصادرات".