الحوثي يقول إنه استهدف قاعدة عسكرية سعودية بطائرة مسيرة

قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، جنوب غربي السعودية، بطائرة مسيرة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر فجر الاثنين عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع: إن "سلاح الجو المسير شن عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في الساعات الأولى من فجر الإثنين بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K محققة إصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار ردنا الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا"، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول هذا البيان.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، بات بسببها 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015؛ إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.