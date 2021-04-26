ظريف يلتقي نظيره القطري في الدوحة

التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبحثا قضايا إقليمية ودولية.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الأحد، أن الطرفين بحثا في الدوحة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين (لم تحددها)، على المستويين الإقليمي والدولي، وفق وكالة إيران للأنباء (إرنا).

وقال السفير الإيراني لدى قطر، حميد رضا دهقاني، إن زيارة "ظريف" إلى الدوحة تأتي في إطار تنمية العلاقات الثنائية مع قطر.

وأضاف أن العلاقات مع قطر وجميع الدول المشاطئة للخليج تحظى بأهمية كبيرة لدى إيران، بحسب الوكالة.

فيما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير الخارجية القطري استعرض مع نظيره الإيراني "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل خفض التوتر في المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها عبر الحوار".

وفي سياق متصل، قال الديوان الأميري القطري في بيان، إن ظريف سلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة شفهية من الرئيس الايراني حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائية، خلال استقباله والوفد المرافق بمكتبه في قصر البحر بالدوحة.

والأحد، بدأ "ظريف" ووفد مرافق له زيارة لكل من العراق وقطر، بهدف توسيع العلاقات الثنائية وإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين حول القضايا الإقليمية والعابرة للمنطقة، وفق الخارجية الإيرانية.

وترتبط قطر بعلاقات جيدة مع إيران، بينما تتهم دول خليجية أخرى، في مقدمتها السعودية، طهران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية.