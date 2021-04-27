أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد اختراقها أجواء البلاد.

وقال الجيش في بيان، إن قواته رصدت طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، بعد وقت قصير من اختراقها الأجواء الإسرائيلية.

وأضاف "كانت الطائرة المسيرة تحت مراقبة القوات منذ بداية الحدث".

وتابع الجيش في ذات البيان: "إضافة إلى ذلك، في وقت سابق اليوم، عثرت قواتنا على مسيرة أخرى كانت قد أسقطتها خلال الأسابيع الأخيرة بعدما دخلت الأجواء الإسرائيلية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "حزب الله" حول ما أورده الجيش في بيانه.

وتزايدت التوترات على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية منذ يوليو/تموز الماضي بعد مقتل أحد عناصر" حزب الله" في قصف جوي منسوب للطيران الإسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي.