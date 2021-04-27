الشرطة الإسرائيلية تخلي ساحة باب العامود بالقدس من الفلسطينيين

بدأت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بإخلاء ساحة باب العامود بالقدس الشرقية من الشبان الفلسطينيين.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مقطع فيديو يظهر تفريق الشرطة الإسرائيلية لعشرات الفلسطينيين الذين تجمعوا في الساحة.

واحتفل الفلسطينيون، مساء الأحد، وحتى فجر الإثنين، بنجاحهم في إجبار الشرطة الإسرائيلية على إزالة حواجز حديدية، وضعتها في مدرج باب العامود، المؤدي إلى البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية.

وعلى مدى 13 يوما، منذ بداية شهر رمضان، احتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج باب العامود، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عشرات الشبان الفلسطينيين، وجرحت آخرين، خلال المواجهات التي استدعت ردود فعل دولية.

ومساء الأحد، أزال الشبان الفلسطينيون الحواجز، بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية عزمها إزالتها.

وسادت أجواء من الفرحة بين صفوف الشبان، وهم يبعدون الحواجز، ويصلون إلى المدرجات للجلوس عليها.