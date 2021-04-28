الأردن يرفع الحظر الشامل أيام الجُمَع ويسمح بصلاة التراويح

قررت الحكومة الأردنية، وقف العمل بالحظر الشامل أيام الجمع من كل أسبوع، والسماح بأداء صلوات العشاء والتراويح، والعيد في ساحات المساجد الخارجية.

جاء ذلك وفق ما أعلنه متحدث الحكومة صخر دودين، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة فراس الهواري.

وفيما يتعلق بالحظر الجزئي اليومي، أوضح دودين، بأنه "سيبقى وفقا لما هو معمول به".

ومنذ 10 مارس/ آذار الماضي، تفرض الحكومة الأردنية حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمع مع تعليق صلاة الجمعة، قبل أن تسمح بها الأسبوع الماضي.

كما تفرض حظر تجوال جزئي بقية أيام الأسبوع، يبدأ للمنشآت من السادسة مساء، وللأفراد من السابعة مساء، ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

وقبيل الإعلان عنها، اعتبر وزير الصحة فراس الهواري، خلال المؤتمر بأن تلك الإجراءات هي أقصى ما يمكن أن يسمح به في ظل الوضع الوبائي.

وتحدث الهواري عن موجة ثالثة من الوباء، وبأنهم يتجهزون لها، لافتا بان القطاع الصحي في المملكة "قد أنهك".

أما عن السلالة الهندية المتحورة، فقد أكد بأنه "لم يتم رصد أي إصابة بها".

وسجل الأردن حتى مساء الأربعاء 708 آلاف و265 إصابة؛ منها 8754 وفاة، و678 ألفا و175 حالة تعاف.