قائمة حماس لن تشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس

كشف الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا"، التابعة لحركة "حماس"، علاء حميدان، أن حركته وقائمتها الانتخابية لن تشاركان في الاجتماع القيادي الذي دعت له الرئاسة الفلسطينية، لبحث ملف تأجيل الانتخابات.

وقال حميدان الخميس، إن القرار يأتي في ضوء عدم توجيه دعوات رسمية لعناوين الحركة والقائمة.

وشدد على رفض القائمة والحركة لتأجيل الانتخابات قائلا إن "قرار عدم المشاركة في الاجتماع جاء لعدم منح القيادة الفلسطينية غطاء لقرار التأجيل في حال اتخذ الليلة".

وتعقد القيادة الفلسطينية الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القدس 11:30بتوقيت غرينتش، اجتماعا لبحث ملف الانتخابات.

وتسود تقديرات بأن تقدم القيادة الفلسطينية على تأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد، جراء عدم الحصول على رد من إسرائيل بالسماح بإجرائها في القدس.

ووفق مرسوم رئاسي، من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وقال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "الرئيس سيبلغ الجميع بأن لا انتخابات من دون القدس، كما جرى في الانتخابات السابقة سنوات 1996 و2005 و 2006".