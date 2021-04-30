إسرائيل.. 44 قتيلاً على الأقل في تدافع خلال احتفال ديني

قتل 44 شخصًا على الأقل وأصيب حوالي 150 في تدافع خلال احتفال ديني حضره عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتطرفين في شمال إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على ما قال مسؤولون طبيون، في واحدة من أكثر الكوارث المدنية فتكًا في البلاد.

وبدأ التدافع عندما احتشد عدد كبير من الأشخاص الذين كانوا يحاولون الخروج من الموقع في ممر ضيق يشبه النفق، وفقًا لشهود ولقطات مصورة. قال شهود إن الناس بدأوا يتساقطون فوق بعضهم البعض بالقرب من نهاية الممشى، بينما كانوا ينزلون ن سلالم معدنية زلقة.

قال رجل تم تحديده فقط باسمه الأول دفير لراديو جيش إسرائيل "تم دفع حشود من الناس إلى نفس الزاوية وتشكلت دوامة". ووصف مشهدًا مرعبًا عندما سقط الصف الأول من الناس. قال إنه كان في الصف التالي من الأشخاص الذين تعثروا.

قال: "شعرت أنني على وشك الموت".

أظهرت لقطات مصورة أعدادا كبيرة من الناس، معظمهم رجال أرثوذكس متشددون يرتدون ملابس سوداء، محاصرون في النفق. نقلت صحيفة هآرتس اليومية عن شهود قولهم إن حواجز الشرطة منعت الناس من الخروج بسرعة.

ووقع التدافع خلال احتفالات لاغ باعومر في جبل ميرون، وهو أول تجمع ديني جماعي يعقد بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا. شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في الحالات منذ إطلاق واحدة من أنجح حملات التطعيم في العالم أواخر العام الماضي.

تجذب لاغ باعومر عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، كل عام لتكريم الحاخام شمعون بار يوشاي، وهو حكيم وصوفي من القرن الثاني مدفون هناك. عادة ما تشعل حشود كبيرة النيران، وتصلي وترقص كجزء من الاحتفالات.

وهذا العام، قدرت وسائل الإعلام الحشد بنحو مائة ألف شخص.

وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدافع بأنه "مأساة كبيرة" وقال إن الجميع يصلون من أجل الضحايا.

بعد التدافع، أظهرت صور صفوفًا من الجثث ملفوفة على الأرض، وعشرات من سيارات الإسعاف في الموقع.

قال إيلي بير، مدير خدمة إنقاذ هاتسالا، إنه شعر بالذعر من حجم الازدحام في الحدث، قائلاً إن الموقع مجهز للتعامل ربما مع ربع العدد الذي كان هناك. وقال لمحطة اذاعة الجيش "قتل ما يقرب من 40 شخصا نتيجة هذه المأساة".

بحلول صباح الجمعة، قالت خدمة الإسعاف "زاكا"، إن عدد القتلى ارتفع إلى 44. قال المتحدث موتي بوكشين إنه تم إخطار العائلات وإن الجثث تم نقلها إلى مكان واحد للتعرف عليها. وقال إنه يتوقع دفن الجثث قبل غروب شمس يوم السبت اليهودي حيث لا تقام الجنازات.

زكي هيلر المتحدث باسم خدمة إنقاذ نجمة داود الحمراء قال إن 150 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بينهم ستة في حالة حرجة.

قال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل مسعفين وفرق بحث وإنقاذ وطائرات هليكوبتر للمساعدة.

كانت السلطات الصحية قد حذرت من عقد مثل هذا التجمع الكبير.

لكن عندما بدأت الاحتفالات، زار وزير الأمن العام أمير أوحانا ورئيس الشرطة يعقوب شبتاي ومسؤولون كبار آخرون الحدث والتقوا بالشرطة، التي نشرت 5000 جندي إضافي للحفاظ على النظام.

قبل التدافع، شكر أوحانا، الحليف المقرب لنتنياهو، الشرطة على عملهم الجاد وتفانيهم "لحماية رفاهية وأمن العديد من المشاركين" حيث تمنى للبلاد عطلة سعيدة.