إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار من سيارة بالضفة الغربية

أطلق مسلحون في سيارة مسرعة النار على مستوطنين إسرائيليين كانوا يقفون عند تقاطع رئيسي في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، حسبما أفاد الجيش وتقارير إخبارية.

وذكرت التقارير أن المهاجمين فروا في سيارة تحمل لوحة أرقام فلسطينية. وقال الجيش إن القوات أطلقت النار باتجاه السيارة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع عند تقاطع تبوح وسط الضفة الغربية.

وقالت خدمة طوارئ نجمة داوود الحمراء إن اثنين من المصابين في حالة خطيرة وإن الثالث أصيب بجروح طفيفة. وأضافت أن المصابين الثلاثة في العشرينيات من العمر.

في السنوات الأخيرة، نفذ الفلسطينيون سلسلة من عمليات إطلاق النار والدهس.

تأتي الهجمات في ظل توتر ومواجهات تشهدها مدينة القدس المحتلة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود.