إصابة 4 مدنيين في تفجير دراجة نارية بتل أبيض شمالي سوريا

أصيب 4 مدنيين بجروح، الأحد، إثر تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة، في منطقة تل أبيض، شمالي سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول أن التفجير الإرهابي وقع في بلدة سلوك التابعة لتل أبيض وأسفر عن إصابة 4 مدنيين حسب حصيلة أولية.

وتتوقع السلطات الأمنية التي أجرت التحريات الأولى في موقع الحادث أن يكون تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يقف وراء الاعتداء.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.