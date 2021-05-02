تركيا: مقتل طفل بنيران إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل طفل وإصابة شخصين بقذائف أطلقها إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" على عفرين، شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة عبر تويتر، الأحد، أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" استهدفوا الأبرياء مجددا بريف مدينة عفرين، الواقعة في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، بثماني قذائف صاروخية ومدفعية أسفرت عن مقتل طفل وإصابة والدته ومدني آخر بجروح.

ونشرت الوزارة مشاهد للحظات سقوط القذائف الصاروخية والمدفعية على المنطقة.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.