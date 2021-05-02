فيلسوف ألماني يرفض جائزة الشيخ زايد للكتاب بعد اكتشافه "صلتها" بالنظام الحاكم

قال الفيلسوف الألماني البارز يورغن هابرماس يوم الأحد إنه لن يقبل جائزة أدبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، متراجعاً عن قرار سابق.

وصرح الرجل البالغ من العمر 91 عاماً، والذي يعتبر أبرز فيلسوف معاصر في ألمانيا، لموقع الأخبار الألماني شبيغل أونلاين "لقد أعلنت عن استعدادي لقبول جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام. كان هذا قراراً خاطئاً، وأنا أصححه بموجب هذا ".

في البيان، الذي نقله ناشره، دار زوركامب للنشر، إلى شبيغل أونلاين، أضاف هابرماس "لم يكن واضحاً لدي بشكل كافٍ الصلة الوثيقة للغاية بين المؤسسة التي تمنح هذه الجائزة في أبو ظبي، بالنظام السياسي هناك".

وكانت الصفحة الرئيسية لجائزة الشيخ زايد للكتاب أكدت أن هابرماس حصل على لقب "شخصية العام الثقافية لعام 2021 تقديراً لمسيرة مهنية طويلة امتدت لأكثر من نصف قرن".

وتقول إن الفائزين في كل فئة من فئات الجائزة الثماني منحوا جائزة قدرها 750 ألف درهم إماراتي (204200 دولار).