منظومة دفاع أمريكية تسقط صاروخ كاتيوشا كان يستهدف مطار بغداد

استهدف هجوم صاروخي، الأحد، قاعدة عسكرية جوية تضم جنودا أمريكيين في مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة العراقية.

وأفاد مصدر أمني، وهو ضابط في شرطة بغداد، للأناضول، بأن "هجوما بصاروخي كاتيوشا استهدف مطار بغداد الدولي، حيث توجد قاعدة عسكرية جوية عراقية تضم قسما للجانب الأمريكي".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "منظومة الدفاع الصاروخية C-RAM الأمريكية تصدت لأحد الصواريخ، فيما سقط الثاني بمحيط مطار بغداد الدولي".

وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية".

ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الساعة (19:20 ت.غ)، فيما لم تعلق السلطات العراقية أو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على الهجوم.