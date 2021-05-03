الملك سلمان بن عبد العزيز يعين نجله سلطان مستشارا خاصا له بمرتبة وزير

أصدر العاهل السعودي أوامر ملكية، منها تعيين نجله الأمير سلطان مستشارا خاصا له، إضافة إلى تسمية وزير للاقتصاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الاثنين، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز عين نجله الأمير سلطان مستشارا خاصا له بمرتبة وزير، ورئيسا لمجلس أمناء مؤسسة "الملك سلمان" (خيرية غير ربحية).

كما أمر العاهل السعودي بتعيين "فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وإيمان المطيري، نائبة له، وبدر بن هداف مساعدا له".

وشملت الأوامر الملكية "تعيين عبد الله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وخالد بن عبد الله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأعفى العاهل السعودي، أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وعين خالد السبتي رئيسا لها، بالإضافة إلى تسمية أحمد الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية.