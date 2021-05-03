سلطنة عمان تحظر إقامة صلاة العيد بسبب جائحة كورونا

أعلنت سلطنة عمان إلغاء صلاة عيد الفطر الذي يحل بعد نحو 10 أيام، بتوجيهات من اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد، بعد انتهاء اجتماع للجنة بمقر وزارة الداخلية، بالعاصمة مسقط.

وبذلك تكون السلطنة أول دولة عربية تتخذ هذا الموقف بشأن صلاة العيد.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع "عدم إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات والاحتفالات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام العيد".

وأرجعت اللجنة القرار إلى "وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحيّة الكبيرة".

وفي هذا الصدد، أصدرت اللجنة أيضا قرارا بـ"تعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد ابتداءً من 9 إلى 11 مايو/ أيار الجاري".

كما قررت "استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساء (الأحد) حتى الساعة الرابعة من صباح 8 مايو/ أيار (بالتوقيت المحلي) في كافة محافظات السلطنة (11)".

وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرّة لقراراتها وفقًا لتطوّرات الوضع الوبائي.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان، أن إجمالي إصابات كورونا في السلطنة ارتفعت إلى 195807، بينها 2043 وفاة، بجانب 176833 حالة تعاف.

وخلال شهر رمضان، أعلنت دول عربية بينها سلطنة عمان، عدم إقامة صلاة التروايح.