سوريا.. قبول ملفات ثلاثة مرشحين رسميين للرئاسة

أعلنت المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام السوري قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الدولة، ورفضت باقي الطلبات المقدمة بزعم "عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام قوله خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن "المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي، لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".

وأشار اللحام إلى أنه "يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال 3 أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 مايو/أيار الجاري".

والأربعاء أعلن رئيس مجلس الشعب التابع للنظام حمودة صباع وصول عدد طلبات الترشح التي تم تقديمها إلى المحكمة إلى 51 طلبا.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري يوم 26 مايو/أيار الجاري موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرة النظام.

وجاء قرار إجراء الانتخابات رغم تواصل النزاع العسكري في البلاد، وعدم وجود أفق لحل سياسي مع فشل جميع المفاوضات بين المعارضة والنظام، وتحول أكثر من 10 ملايين من السوريين إلى لاجئين أو نازحين، إضافة إلى أن نحو 40 بالمئة من مساحة البلاد خارج سيطرة النظام.

وقد نجح بشار الأسد في جميع الانتخابات التي خاضها منذ توليه السلطة عام 2000 وريثاً لوالده حافظ الأسد بنسب تفوق 88 بالمئة.