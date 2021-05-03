فرنسا.. دعوى قضائية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي

أعلنت منظمة شيربا غير الحكومية دعوى قضائية في فرنسا حول مزاعم فساد في لبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه وأحد مساعديه.



وقالت لورا روسو مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في شيربا لرويترز اليوم الاثنين إن الدعوى التي رُفعت يوم الجمعة تتعلق بأصول عقارية بملايين اليورو في فرنسا.



ونفى سلامة مرارا ارتكاب أي مخالفات.

وقال البيان: "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال... فيما يتصل بأزمة خريف 2019 بل تتعلق أيضا بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية".