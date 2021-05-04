العراق.. ضبط طن من المواد شديدة الانفجار غربي بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، ضبط كمية كبيرة من مواد شديدة الانفجار تزن طنًا، كان "داعش" الإرهابي يخطط لاستخدامها في هجمات داخل العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعه للوزارة) في بيان، إن قوات الأمن الوطني (مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء) ضبطت طنًا من مواد شديدة الانفجار تستخدم في تفخيخ السيارات وصناعة العبوات الناسفة غربي بغداد.

وأضافت أن "عصابات داعش الإرهابية كانت تسعى لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة"، مشيرة أنه "جرى رفعها من قبل المختصين لغرض إتلافها".

وفي تطور ذي صلة، قالت خلية الإعلام، في بيان منفصل، إن قوات الجيش عثرت على كمية من اسطوانات أكسجين مفخخة جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

كما أفادت بعثور قوات الجيش على قذيفتي هاون وعبوتين ناسفتين محليتي الصنع غربي المحافظة.

وأعلن العراق النصر على "داعش" عام 2017، باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) المعروفة باسم "مثلث الموت".