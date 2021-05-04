لبنان وإسرائيل يستأنفان مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

بعد توقف دام قرابة ستة أشهر، استأنفت لبنان وإسرائيل، الثلاثاء، المحادثات غير المباشرة التي تجري بوساطة أمريكية بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها.

يأتي الاستئناف بعد تولي إدارة أمريكية جديدة زمام الأمور وسقوط لبنان في براثن أسوأ أزمة اقتصادية ومالية بدأت أواخر عام 2019، تتويجاً لعقود من الفساد وسوء الإدارة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المحادثات استؤنفت في نقطة تابعة للأمم المتحدة على طول الحدود المعروفة باسم رأس الناقورة على أطراف بلدة الناقورة الحدودية اللبنانية. سيتحدث الوفد اللبناني إلى الإسرائيليين عبر مسؤولين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

ووصل السفير الأمريكي جون ديروشر، الذي يقوم بدور الوسيط الأمريكي، إلى بيروت ليلة الاثنين للمشاركة في المحادثات.

تقوم الولايات المتحدة بالوساطة في هذه القضية منذ حوالي عقد من الزمان، لكن العام الماضي شهد انفراجة بشأن التوصل إلى اتفاق إطار عمل للمحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة. وبدأت المحادثات في أكتوبر/ تشرين أول لكنها توقفت بعد أسابيع قليلة.

ويتنازع الجانبان على ملكية حوالي 860 كيلومترًا مربعًا من المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.