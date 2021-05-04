هل يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة ائتلافية قبل منتصف الليل؟

أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موعد نهائي حتى منتصف الليل اليوم الثلاثاء لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة أو النظر في إمكانية قيادة حزبه الليكود في صفوف المعارضة للمرة الأولى منذ 12 عاما.

ويسعى نتنياهو لتأمين أغلبية برلمانية منذ 23 مارس/ آذار عندما وصلت الانتخابات إلى طريق مسدود للمرة الرابعة على التوالي خلال العامين الماضيين. ورغم الاجتماعات المتكررة مع العديد من منافسيه والمشاورات غير المسبوقة مع زعيم حزب عربي إسلامي صغير، لم يتمكن نتنياهو من إبرام اتفاق خلال المهلة التي دامت لأربعة أسابيع.

وتنتهي تلك المهلة الزمنية بحلول منتصف الليل، ثم يعود الأمر إلى الرئيس رؤوفين ريفلين في غياب التوصل إلى اتفاق.

الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لن يؤدي إلى مغادرة نتنياهو منصبه على الفور، فقد يمنحه ريفلين أسبوعين إضافيين لتشكيل ائتلاف. وقد يمنح أحد معارضي نتنياهو الفرصة لتشكيل حكومة، أو يحيل الأمر مباشرة إلى البرلمان، في خطوة يائسة أخيرة.

ومن شأن ذلك أن يمنح النواب الفرصة لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء. وإذا فشلت جميع الخيارات، فستواجه البلاد انتخابات أخرى هذا الخريف، مما يعني شهورًا من استمرار الجمود السياسي.

برز حزب الليكود بزعامة نتنياهو في انتخابات 23 مارس/آذار كأكبر حزب منفرد، حيث حصل على 30 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا. لكنه يحتاج إلى دعم أغلبية 61 مقعدًا لتشكيل الحكومة.