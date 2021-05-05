دمشق تقول إنها تصدت لغارات إسرائيلية فوق منطقة اللاذقية

قال إعلام سوري تابع لنظام بشار الأسد، الأربعاء، إن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية على الساحل الغربي للبلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، شنت إسرائيل الغارة في تمام الساعة 02.18 فجر الأربعاء، بالتوقيت المحلي (23.18 ت.غ)، على المنطقة الساحلية (غرب)، مشيرة أنها "أسفرت عن مقتل مدني وجرح 6 آخرين".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه جنوب غرب اللاذقية (غرب) مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية".

وأرفقت الوكالة الخبر بتسجيل مصور زعمت أنه من منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية "استهدفها القصف".



ونادرا ما تشهد منطقة اللاذقية ضربات إسرائيلية.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، تم تفعيل الدفاعات الجوية السورية لمواجهة الصواريخ الإسرائيلية في هذه المحافظة لكن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بالخطأ طائرة روسية ما أدى إلى مقتل الجنود الذين كانوا على متنها.

وتستهدف إسرائيل بشكل متواصل منذ سنوات مواقع قوات النظام السوري و مواقع إيرانية في سوريا.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا بين الفينة والأخرى.