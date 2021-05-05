مجموعة الدول السبع تجدد التزامها بالتوصل لحل سياسي في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي إن مجموعة الدول السبع تجدد التزامها بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في سوريا.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أنتوني بلينكن، الثلاثاء، على حسابه بموقع تويتر، تطرق فيها أيضا إلى انقلاب ميانمار والانتخابات المقبلة في ليبيا.

وقال بلينكن إنه ونظراءه في مجموعة الدول السبع أكدوا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في سوريا ويدعم إعادة تفويض آلية الأمم المتحدة للمساعدة عبر الحدود.

وأضاف: "سنواصل العمل من أجل تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وإنهاء معاناة السوريين".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وحسب الوزير الأمريكي، جددت الولايات المتحدة دعمها للحكومة الليبية لإجراء انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2021 والانسحاب الفوري للقوات الأجنبية.

وأكد أن بلاده تقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع تيسره الأمم المتحدة.

وحول الانقلاب في ميانمار، قال بلينكن إن دول مجموعة السبع متحدون في إدانة الانقلاب وعنف النظام في بورما (ميانمار)، وفي حث الجيش على إعادة مسار الديمقراطية.

وتابع: "نحث جميع البلدان على إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الجيش البورمي. سنواصل تعزيز مساءلة النظام".