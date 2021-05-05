نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة والتوقع الآن أن يفوز منافسه بالمنصب

قال الرئيس الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه سيتحرك بسرعة لتكليف مرشح جديد بتشكيل الحكومة بعدما فشل بنيامين نتنياهو في القيام بذلك قبل الموعد النهائي منتصف ليل الأربعاء.

وسيلتقي الرئيس رؤوفين ريفلين المرشحين الرئيسيين لتشكيل الحكومة زعيم المعارضة يائير لبيد ونفتالي بينيت صباح الأربعاء.

وطالب جميع الأحزاب بالإعلان عن مواقفها قبل الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11 بتوقيت غرينتش).

وبالتالي، أصبح المستقبل السياسي لنتنياهو موضع تساؤل بعدما فشل في تشكيل ائتلاف حاكم في الأسابيع الأربعة المخصصة له، ما أثار احتمال انتهاء فترة رئاسته للوزراء التي استمرت 12 عامًا وهي الأطول في تاريخ إسرائيل قريبا.

ومن المتوقع أن يمنح ريفلين، الذي يشغل منصبًا شرفيًا، في الأيام المقبلة فرصة لأحد معارضي نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية بديلة.

ويمكنه أن يطلب من الكنيست اختيار أحد أعضائه كرئيس للوزراء.

وإذا فشل ذلك، فستضطر البلاد إلى إجراء انتخابات أخرى في خريف هذا العام - وهي الخامسة فيما يزيد قليلاً عن عامين.

انتهت الانتخابات، التي أجريت في 23 مارس / آذار الماضي، إلى طريق مسدود للمرة الرابعة على التوالي في العامين الماضيين.

ورغم الاجتماعات المتكررة مع العديد من منافسيه والتواصل غير المسبوق مع زعيم حزب عربي إسلامي صغير، لم يتمكن نتنياهو من إبرام صفقة.

أعطى ريفلين نتنياهو الفرصة الأولى لتشكيل ائتلاف بعد تصديق 52 عضوا في الكنيست الشهر الماضي.

وكان هذا أقل من الأغلبية، لكنه أعلى رقم يحققه أي زعيم حزب.

ويبدو الآن أن لبيد، الذي حصل على دعم 45 نائبا، هو المرشح الأكثر احتمالا للحصول على فرصة لتشكيل الحكومة.

أما احتمال وصول بينيت للمنصب فضئيل.