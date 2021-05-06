السلطات القطرية تأمر بالقبض على وزير المالية

أصدرت النيابة العامة القطرية، الخميس، أوامر للأجهزة الأمنية، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية تهم فساد متعددة.

جاء ذلك، في بيان مقتضب صادر عن النيابة، وأوردت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية.

وذكر البيان: "بعد الاطلاع على الأوراق وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

وبحسب البيان، "التقارير مرتبطة بالإضرار بالمال العام، واستغلال (العمادي) لوظيفته، وإساءة استعمال السلطة"؛ كما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

ويشغل العمادي منصب وزير المالية القطرية منذ 2013، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.