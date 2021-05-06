بي كا كا الإرهابية تهاجم موقعا لقوات البيشمركة شمال العراق

شن عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، الخميس، هجوما مسلحا على موقع لقوات إقليم شمال العراق المعروفة باسم "البيشمركة" في أربيل شمالي العراق، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة ملازم في قوات "البيشمركة" للأناضول، إن عناصر "بي كا كا" هاجمت بالأسلحة الرشاشة موقعا لقوات البيشمركة في منطقة "برادوست" شمالي محافظة أربيل قرب الحدود مع تركيا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن قوات "البيشمركة" ردت على مصادر إطلاق النار وأجبرت عناصر "بي كا كا" على التراجع والفرار.

وأشار إلى أن الهجوم لم يخلف إصابات بين صفوف البيشمركة، فيما لم يتضح حجم الخسائر بين مسلحي "بي كا كا"، مضيفا أن تعزيزات عسكرية من "البيشمركة" وصلت إلى موقع الهجوم.

ويتخذ مسلحو "بي كا كا" الانفصالية المناطق الحدودية شمالي العراق معاقل لهم، ويشنون هجمات بين الفترة والأخرى على القوات التابعة لإقليم كردستان.

كما أن المنظمة الإرهابية تتخذ من تلك المناطق منطلقا لشن هجمات داخل الأراضي التركية.