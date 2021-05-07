إصابة 13 فلسطينيا باعتداء قوات إسرائيلية داخل المسجد الأقصى

أصيب 13 فلسطينيا بالرصاص، الجمعة، فيما أصيب آخرون بالاختناق إثر اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين داخل المسجد الأقصى.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني (غير حكومية) في بيان مقتضب، بـ"وجود 13 إصابة بالرصاص المطاطي خلال مواجهات من قوات الاحتلال في المسجد الاقصى".

وأشارت إلى أن "الإصابات تركزت في العين والرأس".

فيما قال شهود عيان للأناضول، إن عددا من المصلين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع داخل المسجد الأقصى.

وأضافوا أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين العزل داخل المسجد الأقصى وسط القدس المحتلة بعد اقتحامه من عدة أبواب.

وأكد الشهود أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه المصلين قرب باب المغاربة، أحد أبواب المسجد، واعتدت عليهم بالضرب.

كما اشتبكت القوات الإسرائيلية، وفق الشهود، "مع عدد من المصلين عند باب السلسلة بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب وإلقاء قنابل الصوت".

ودفعت القوات الإسرائيلية بـ"تعزيزات كبيرة تجاه باحات المسجد الأقصى من أجل قمع المصلين واعتقلت عددا منهم (لم يحدد)"، بحسب الشهود.

يأتي ذلك في أعقاب ترديد بعض الشبان هتافات ضد الاحتلال، بحسب الشهود.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان الجاري، "اعتداءات" تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، وخاصة في منطقتي باب العامود وحي الشيخ جراح.