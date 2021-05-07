الشرطة الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا في حي الشيخ جراح

قالت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، إنها اعتقلت 15 فلسطينيا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، الليلة الماضية.

وشهد الحي، الليلة الماضية، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية، بعد اعتداء مستوطنين على فلسطينيين، كانوا يحتجون على قرارات محاكم إسرائيلية تقضي بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بالحي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح "تم اعتقال 15 مشتبها بتهمة إلقاء الحجارة والاعتداء على ضباط الشرطة والمدنيين".

ويشهد حي الشيخ جراح، منذ أكثر من أسبوع، مواجهات شبه ليلية، بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها في العام 1956.

وتزعم جمعيات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الاثنين القادم.

وحتى اللحظة، تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.

من جهة ثانية، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، الجمعة، رائد زغير، مسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى، دون إبداء الأسباب.

وأضافت في تصريح مقتضب إن الشرطة اعتقلت زغير، عند أحد أبواب المسجد الأقصى أثناء توجهه إلى عمله.

على صعيد آخر، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر بالمسجد الأقصى، استعداد لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد.

وقال شهود عيان، إن حشدا كبيرا من المصلين، رددوا هتافات في نهاية الصلاة، مشيدة بالجناح العسكري لحركة "حماس" المعروف باسم "كتائب عز الدين القسام"، وبقائده محمد الضيف.

وليست هذه المرة الأولى، التي يهتف فيها فلسطينيون بالقدس باسم "الضيف" و"القسام"، في الأسابيع الأخيرة.

فقد سبق وتم الهتاف للضيف في ساحات المسجد الأقصى ومنطقة باب العامود، إحدى بوابات البلدة القديمة.

وكان "الضيف" حذّر في بيان مقتضب مكتوب، إسرائيل من مغبة الإقدام على إخلاء عائلات فلسطينية من الشيخ جراح.

وعلى ذات الصعيد، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النائب اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، أخلى مكتب أقامه أمس في حي الشيخ جراح.

وأشارت إلى أن بن غفير، أخلى مكتبه بعد اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان بن غفير، أقام مكتبه في الشارع، في تحد للفلسطينيين.