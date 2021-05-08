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اختناق عشرات الفلسطينيين إثر مواجهات مع جيش إسرائيل جنوبي الضفة المحتلة

نشر في 08.05.2021 22:19

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، السبت، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود المحلية جنوبي الخليل، إن "العشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب المدينة".

وأوضح للأناضول أن جميع الإصابات "عولجت ميدانيا".

وأشار إلى أن المواجهات "جاءت إثر اعتداء مستوطنين على منازل القرية، وإطلاق الرصاص الحي نحوها، وتدخل الجيش الإسرائيلي عقب ذلك".

وتفيد معطيات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة، اطلعت عليها الأناضول، أن المستوطنين نفذوا 80 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أبريل/نيسان المنصرم.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن بمستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

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