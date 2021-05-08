هجوم بمسيرة يستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية غربي العراق

قال مصدر أمني عراقي، السبت، إن هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة استهدف قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الانبار غربي العراق والتي تضم قوات أمريكية؛ دون تسجيل إصابات.

وقال ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية العراقية، إن "طائرة مسيرة مفخخة انفجرت داخل قاعدة الأسد الجوية بالقرب من أماكن أنتشار الجيش العراقي، دون أن توقع ضحايا أو خسائر مادية".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه، أن "قوات الأمن العراقية بدأت بعملية بحث في المنطقة المحيطة بالقاعدة العسكرية عن مصدر اطلاق الطائرة المسيرة".

ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى 07:00 ت غ، كما لم يصدر التحالف الدولي بقيادة واشنطن أي تعليق.

والهجوم هو الثاني الذي تتعرض له القاعدة خلال أقل من أسبوع، أذ استهدف صاروخان من نوع كاتيوشا القاعدة، الثلاثاء الماضي دون وقوع إصابات، وفق وزارة الدفاع العراقية.

وقاعدة عين الأسد تقع في ناحية البغدادي 90 كم غرب مدينة الرمادي(عاصمة الأنبار)، وتعتبر أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في العراق.

وعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وقرر العراق وواشنطن تشكيل لجان فنية بين الجانبين تتولى مهمة تحديد التوقيت الزمني والآليات اللازمة للانسحاب العسكري.

وأعلنت بغداد في 7 أبريل/ نيسان الماضي، من طرفها، تشكيل لجنة فنية تتولى مهمة إقرار التوقيت الزمني والآليات المتعلقة بالانسحاب الأمريكي، فيما لم يصدر أي إعلان من الجانب الأمريكي حول تسمية لجنة لهذا الغرض.