إسرائيل تغلق بحر غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر

أعلنت إسرائيل، مساء الأحد، إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل؛ بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات في غلاف القطاع.

جاء ذلك وفق بيان لـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية وغزة"، غسان عليان.

وقال عليان: "في ختام سلسلة من التقييمات الأمنية للأوضاع، تقرر إغلاق مسافة الصيد في قطاع غزة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ فورا ليستمر العمل به حتى إشعار آخر".

ومنذ أيام، يطلق نشطاء فلسطينيون بالونات تحمل مواد حارقة من غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، ردا على انتهاكات إسرائيل بحق المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" في مدينة القدس المحتلة.

وفجر الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق صاروخ من غزة.

ومنذ بداية شهر رمضان، في 13 أبريل/نيسان الماضي، تشهد القدس اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".

ومساء يومي الجمعة والسبت، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى والقدس عن إصابة نحو 300 شخص، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويشكو الفلسطينيون من عمليات إسرائيلية مكثفة ومستمرة لطمس هوية القدس و"تهويدها"، حيث تزعم إسرائيل أن المدينة، بشطريها الغربي والشرقي، "عاصمة موحدة وأبدية لها"

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.