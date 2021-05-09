إقليم شمال العراق ينفي المشاركة في اغتيال قاسم سليماني

نفت سلطات إقليم شمال العراق، الأحد، المشاركة في اغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، قتل سليماني، رفقة رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية، قرب العاصمة بغداد.

وقالت مؤسسة مكافحة الإرهاب بالإقليم في بيان الأحد: "نُشر تقرير يتهم بشكل غير مباشر مشاركة عدد من الضباط الكرد في اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وفي جانب آخر ورد اسم مكافحة الإرهاب التابعة لإقليم كردستان".

وأردفت: "ننفي نفيا قاطعا علم واطلاع ومشاركة قوات مكافحة الإرهاب في هذه الفعلة".

ويأتي الموقف ردا على تفاصيل جديدة حول الحادثة نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قبل ساعات.

وجاء في التفاصيل أن "عملاء أكراد ارتدوا زي معالجات الأمتعة في مطار بغداد الدولي للترحيب بالجنرال سليماني وإثبات هويته بشكل إيجابي عند هبوطه بالمطار".