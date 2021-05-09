استجابة لفلسطين.. اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الثلاثاء

أعلنت جامعة الدول العربية، انعقاد اجتماع وزاري طارئ، الثلاثاء، لبحث سبل مواجهة الجرائم الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في تصريح للسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، الأحد، أوردته صحيفتا "اليوم السابع" و"الشروق" المصريتين (خاصتين).

وقال زكي: "تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، بناء على طلب فلسطين وبرئاسة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة".

وأضاف: "سيبحث الوزراء العرب، الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الاقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك".

كما سيناقش أيضا "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها".

وأضاف زكي أنه "تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري، بدلا من مستوى المندوبين الدائمين، تناسبًا مع خطورة السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها".

وكانت الجامعة العربية أعلنت انعقاد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، الإثنين في القاهرة، قبل أن تعلن انعقاده افتراضيا على مستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد مدينة القدس المحتلة اعتداءات متصاعدة من جانب قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".

ومساء الجمعة والسبت، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى والقدس عامة عن إصابة نحو 300 شخص، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على "تهويد" القدس، التي تعتبرها، بشطريها الغربي والشرقي، "عاصمة موحدة وأبدية لها".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.