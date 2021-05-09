البابا فرانسيس يدعو إلى إنهاء الصدامات في القدس

أعرب بابا الفاتيكان، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء الوضع في القدس، داعيا إلى إنهاء الصدامات في المدينة المقدسة.

وقال البابا فرانسيس في رسالة عقب صلاة الأحد: "العنف لا يولد سوى العنف، فلنوقف هذه المواجهات"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

ودعا جميع الأطراف إلى "البحث عن حلول مشتركة؛ من أجل احترام هوية المدينة المقدسة المتعددة الأديان والثقافات".

وأضاف: "أدعو الله أن يكون هذا مكانا للقاء، وليس للاشتباكات العنيفة، ومكانا للصلاة والسلام".

وجاءت دعوات البابا غداة ليلة ساخنة شهدت مواجهات عنيفة جديدة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وأسفرت عن إصابة 100 فلسطيني واعتقال 45 آخرين.

وتشهد القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة "باب العامود" وحي الشيخ جراح (شرق).