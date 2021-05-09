اندلاع حريق في مصفاة نفط حمص والنظام يعلن إخماده

أخمد رجال الإطفاء حريقا اليوم الأحد في وحدة تكرير في إحدى مصفاتي النفط السوريتين، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.

قال مسؤول بالمصفاة إن أحدا لم يصب بأذى لكن الحريق ألحق أضرارا بالمنشأة.

ذكر التلفزيون أن سبب الحريق هو تسرب النفط الخام من إحدى محطات الضخ في مصفاة نفط حمص بمحافظة حمص الواقعة وسط البلاد.

وقال سليمان محمد رئيس مصفاة نفط حمص للتلفزيون الرسمي إن وحدة التصفية التي اشتعلت فيها النيران هي واحدة من أربع وحدات في المصفاة.

بالإضافة إلى مصفاة حمص، تمتلك سوريا مصفاة أخرى بالقرب من مدينة بانياس الساحلية.

وتسيطر حكومة النظام السوري على بعض حقول النفط والغاز الصغيرة في وسط البلاد، لكن معظم الحقول الكبيرة في البلاد توجد في الشرق الخاضع لسيطرة تنظيم بي كا كا/ ي ب ك الإرهابي بدعم من الولايات المتحدة.

في أواخر أبريل / نيسان، قالت وزارة النفط السورية إن حريقا اندلع في ناقلة نفط على ساحلها بعد ما قالت إنه هجوم بطائرة مسيرة.

في يناير / كانون ثان، تسبب انفجار في ناقلة نفط خارج شركة توزيع وقود حكومية في حمص في اندلاع حريق هائل.