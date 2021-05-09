قوات الاحتلال تصيب 17 فلسطينيا وتعتقل 3 بالقدس

أصيب 17 شخصا واعتقل 3 آخرون على الأقل، السبت، إثر قمع القوات الإسرائيلية للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، أن 17 شخصا أصيبوا خلال مواجهات عنيفة في منطقة "باب العامود" أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس، حيث تم نقل 6 إصابات منها للمستشفى.

وأوضحت الجمعية، في بيان، أن قوات الاحتلال ما زالت تمنع سيارات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى ساحة "باب العامود" لنقل المصابين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين في منطقة "باب العامود"، واعتدت عليهم بالضرب الشديد، واعتقلت 3 منهم على الأقل.

يأتي ذلك في ظل تشديدات أمنية إسرائيلية في مدينة القدس، خاصة عند أبواب "الأقصى"، تزامنا مع توافد عشرات آلاف الفلسطينيين لإحياء ليلة القدر في المسجد.

ويحيي أكثر من 90 ألفا ليلة القدر في المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، وذلك رغم التشديدات الإسرائيلية.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".

ومساء الجمعة، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، عن إصابة 205 أشخاص، معظمها في الوجه والعين والصدر بالرصاص المطاطي، بحسب الهلال الأحمر.