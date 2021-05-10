أمير قطر يبدأ الاثنين زيارة رسمية للسعودية

قال الديوان الأميري القطري، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتوجه إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للسعودية، مساء الاثنين.

وذكر بيان صادر عن الديوان أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف أنه "خلال الزيارة سيجري مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حول العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وزيارة أمير قطر للسعودية، ستكون الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جرت بحضور الشيخ تميم بن حمد.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية والتي حضرها الشيخ تميم بن حمد، عن توقيع اتفاق للمصالحة ينهي مقاطعة لقطر بدأتها، في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.