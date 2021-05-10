أيرلندا ترفض "الرد الوحشي" لإسرائيل على احتجاجات "الأقصى"

أعربت أيرلندا، عن رفضها "الرد الوحشي" للقوات الإسرائيلية على الاحتجاجات في المسجد الأقصى بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وصباح الاثنين، أصيب أكثر من 305 فلسطينيين، بينهم 7 حالات خطرة، خلال تصديهم لمحاولة مستوطنين اقتحام الأقصى، وأثناء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، سيمون كوفيني، عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "عمليات الإخلاء والتهديدات بها في حي الشيخ جراح (في القدس) والرد الوحشي لأجهزة الأمن الإسرائيلية على الاحتجاجات في (المسجد) الأقصى أمر غير مقبول".

وتريد إسرائيل طرد عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956 في حي الشيخ جراح، حيث تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

وأكد كوفيني أن "الحق في حرية التجمع السلمي غير قابل للتفاوض"، داعيا إلى "إنهاء العنف والتحريض".

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، في 13 أبريل/نيسان الماضي، تشهد القدس اعتداءات متصاعدة من جانب الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة بمحيط المسجد الأقصى ومنطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح"؛ ما أسفر عن إصابة مئات الفلسطينيين، واعتقال العشرات.

ويشكو الفلسطينيون من عمليات إسرائيلية مكثفة ومستمرة لطمس هوية القدس و"تهويدها"، حيث تزعم إسرائيل أن المدينة، بشطريها الغربي والشرقي، "عاصمة موحدة وأبدية لها".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.