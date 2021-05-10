الجيش الإسرائيلي: تفعيل صافرات الإنذار في بيت شيمش والقدس

أفاد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بتفعيل صافرات الإنذار في مدينتي القدس وبيت شيمش، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها حركة "حماس".

وقال الجيش في بيان "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدن بيت شيمش والقدس (وسط)، التفاصيل قيد المتابعة".

من جانبه، أفاد مراسل الاناضول بسماع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.

في سياق متصل، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة تجاه إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه القدس.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان مقتضب، "كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة".

وأضاف أن الضربة تأتي "رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وفي وقت سابق، منحت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، إسرائيل، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين (15:00 تغ)، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وصباح الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.