مقتل 7 عناصر من قوات النظام السوري في ألغام زرعها داعش

لقي سبعة عناصر على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها حتفهم الاثنين في انفجار ألغام زرعها تنظيم داعش الإرهابي في البادية في وسط سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ إعلان القضاء على التنظيم قبل حوالى عامين وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ داعش إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

وأفاد المرصد الاثنين عن "مقتل سبعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 18 آخرين بجروح جراء انفجار لغمين على الأقل زرعهما عناصر التنظيم أثناء مرور قوة عسكرية" في منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي.

ومع ازدياد هجمات التنظيم في الآونة الأخيرة ضد قوات النظام، تحولت البادية مسرحاً لاشتباكات ترافقها غارات روسية، دعماً لقوات النظام وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم.

ووثق المرصد منذ آذار/مارس 2019 مقتل أكثر من 1400 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فضلاً عن أكثر من 930 من داعش في الهجمات والمعارك في البادية.