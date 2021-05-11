إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة

واصلت المقاتلات الإسرائيلية، الثلاثاء، شن غاراتها على مناطق عدة من قطاع غزة، التي بدأتها مساء الإثنين، وأسفرت عن استشهاد 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة 103 آخرين بجراح مختلفة.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية 3 مواقع في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، من بينها منزل فارغ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقصفت إسرائيل أرضا زراعية أُخرى، وموقعا يتبع لـ"كتائب عز الدين القسّام" الجناح المسلّح لحركة "حماس"، شمالي القطاع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وشنت طائرات حربية قصفا قرب مجموعة من المواطنين شرق بلدة بيت حانون (شمال)، فيما لم تنشر وزارة الصحة أنباء حول وجود إصابات جديدة حتى اللحظة.

فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجو استهدف قبل قليل خلية تابعة للمقاومة كانت تحاول إطلاق صواريخ (كورنيت) من قطاع غزة".

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة "حماس"، منذ بدء هجماته على قطاع غزة، مساء الإثنين، في عملية أطلق عليها اسم "حارس الأسوار"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأضاف: "من بين المواقع التي استهدفتها الغارات مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحماس"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحركة على ما ذكره الجيش.

وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" في القطاع، إسرائيل مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.