حريق بخزان وقود في منشأة للطاقة بعسقلان إثر إصابته بصاروخ

اندلع حريق في خزان وقود بمنشأة استراتيجية للطاقة في عسقلان جنوبي إسرائيل، إثر استهدافه بصاروخ أطلق من قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وقال موقع "واللا" العبري، إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المنشأة الواقعة جنوب عسقلان، دون تفاصيل عن وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء، أن نحو 480 صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية، منذ مساء الإثنين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل إسرائيليان لدى استهداف صواريخ، مدينة عسقلان، وأصيب 5 آخرين، اثنان منهم وصفت جراحهما بالخطيرة.

ومنذ الإثنين، استشهد 28 فلسطينيا وأصيب قرابة 850 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينيتين.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.