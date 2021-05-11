دعما للقدس.. تشكيل لجنة وزارية عربية لمخاطبة دول مجلس الأمن

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الثلاثاء، تشكيل لجنة لمخاطبة دول مجلس الأمن الدولي؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في قرار للمجلس بختام الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسة قطر افتراضيا، وفق إعلام محلي مصري، لم يذكر حجم ومستوى المشاركة، غير أن اكتفي بالتأكيد بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود عربية.

وأدان المجلس بشدة "جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى" واستهداف المدنيين في قطاع غزة، وإجراءات التهجير بحق أهالي القدس، مشيدا ببطولة الشعب الفلسطيني

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولة للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس "اعتزام الدول الأعضاء إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف لحماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية".

كما قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من: الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، إضافة إلى الدولة التي تكون رئيسا للقمة العربية، والبلد العربي العضو في مجلس الأمن.

وأكد المجلس، أن اللجنة هدفها "التحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس".

وأشار إلى أن اللجنة "ستقدم تقريراً حول نتائج تحركاتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية (طارئة) تعقد للغرض"، دون تحديد موعد.

وطلب المجلس، "المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها التهجير".

وأصدر المجلس 4 تكليفات للتحرك إسلاميا وأمميا لمواجهة اعتداءات إسرائيل تجاه القدس، بينها التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي في هذا الصدد، وإطلاق جهد دبلوماسي في عواصم الدول المؤثرة.

كما تشمل التكليفات إجراء المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وباريس مشاورات وإجراءات مع رئيسي مجلس الأمن الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو، كل في موقعه، لمواجهة ووقف الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية.

كما قرر الوزراء إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة "تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية".

ومنذ الإثنين، استشهد 28 فلسطينيا وأصيب قرابة 850 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق وزارة الصحة وجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينيتين.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.