عيد الفطر الخميس في 12 دولة عربية

أعلنت 12 دولة عربية، الثلاثاء، أن الخميس أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، أن الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان (بدأ 13 أبريل/ نيسان)، والخميس هو أول أيام عيد الفطر (الأول من شوال/ الموافق لـ13 مايو/أيار).

وهو الموقف ذاته الذي أعلنته وزارتا الأوقاف في كل من قطر واليمن، ومفتي فلسطين محمد حسين، ونظيره الأردني عبد الكريم الخصاونة، فضلا عن سلطان بن الظاهري وزير العدل الإماراتي، رئيس لجنة تحري هلال شوال.

كما أعلن الموقف ذاته، مفتي مصر، شوقي علام، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان (رسمي)، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني (رسمي)، والمجلس العلمي الفقهي بوزارة أوقاف النظام السوري.

بدوره أعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن الخميس أول أيام عيد الفطر.

ومن المقرر أن يترقب الشيعة في العراق هلال شهر شوال مساء الأربعاء؛ إذ جرت العادة، منذ سنوات طويلة، أن يبدأ الشيعة في البلاد صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.

وعربيا، لم يصدر حتى الساعة 19:15 ت.غ إفادات رسمية بشأن عيد الفطر من 10 دول، هي: تونس، الصومال، وموريتانيا، وجييوتي، وجزر القمر، ولبنان، وسلطنة عمان، والجزائر، والمغرب، وليبيا.

وللعام الثاني على التوالي، يحل عيد الفطر في ظل استمرار جائحة كورونا، وتدابير احترازية مشددة تفرضها بعض الدول لأداء صلاة العيد.